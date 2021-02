Fordert ein deutlich höheres Impftempo in Niedersachsen: Oberbürgermeister Axel Jahnz (rechts) mit Krisenstabsleiter Rudolf Mattern.

Marco Julius

Delmenhorst. "Da muss mehr passieren": Mit vergleichsweise deutlichen Worten hat sich Delmenhorsts Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) zum schleichenden Impftempo in Niedersachsen geäußert. Gerade Senioren würden unter der aktuellen Situation leiden.

In Niedersachsen haben am 1. Februar die ersten der insgesamt 50 Corona-Impfzentren ihre Arbeit aufgenommen. Wegen Impfstoffmangels konnte in Delmenhorst das Impfzentrum in der Wehrhahnhalle jedoch noch nicht öffnen. Das hat nun offenbar Un