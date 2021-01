Der Delmenhorst Inzidenzwert steigt, aber nicht so sehr wie befürchtet.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Zehn Neuansteckungen mit Covid-19 meldet das Land Niedersachen für die Stadt Delmenhorst am Sonntag. Wie das Land nun auch offiziell korrigiert hat, war der Delmenhorster Inzidenzwert am Samstag durch technische Probleme zwischenzeitlich zu hoch angezeigt worden – er stieg zwar, lag aber durchgängig unter 100.

Mit den zehn neuen Corona-Fällen steigt die Zahl der bisher in Delmenhorst insgesamt gezählten Infektionen am Sonntag auf 2100. Damit sind in den vergangenen sieben Tagen zusammengenommen 66 Neuansteckungen hinzugekommen. Umgerechnet auf 10