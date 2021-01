Über Infotafeln informiert das Nachbarschaftszentrum der Diakonie im Wollepark-Quartier die Bewohner über Corona und Covid-19.

Diakonisches Werk Delmenhorst/Oldenburg-Land

Delmenhorst. Corona bereitet der Nachbarschaftsarbeit der Diakonie im Wollepark zusätzliche Herausforderungen. In den kommenden Jahren soll der Landschaftspark weiter aufgewertet werden.

In verschiedenen Quartieren in Delmenhorst wird die Nachbarschaftsarbeit großgeschrieben. Darauf macht die Diakonie Delmenhorst/Oldenburg-Land aufmerksam. Immerhin an vier Standorten im Stadtgebiet gibt es entsprechende Einrichtungen: in De