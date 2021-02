Club will Bollerwagen-Touren für alle anbieten

Ausgefallene Handwagen sind ihr Hobby (v.li.): Andreas Gast und Kai Schinkitz haben den 1. Delmenhorster Bollerwagen-Club gegründet.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Delmenhorst bekommt bald seinen ersten Bollerwagen-Verein. Die Zielsetzung des Clubs: Bollerwagen-Touren für alle Preisklassen ermöglichen.

Ein Bollerwagen mit integriertem Grill? Oder doch lieber in Form eines Feuerwehrwagens? Oder in Boot-Optik? Alles kein Problem für den neugegründeten 1. Delmenhorster Bollerwagen-Club. Der Zusammenschluss von neun Freunden will nach der Cor