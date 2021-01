Delmenhorster Pastorin hadert mit der Zeit "Da – Zwischen"

Zwischen den Stühlen fühlt sich Pastorin Barbara Bockentin in der Corona-Zeit. (Symbolfoto)

Volker Bohlmann

Delmenhorst. In der neuen Kolumne „Drei engelsgleiche Schwestern“ wechseln sich die drei Pastorinnen Barbara Bockentin, Carina Böttcher und Nele Schomakers ab. In dieser Ausgabe befasst sich Barbara Bockentin mit der Zeit "Da – Zwischen", die weder Fisch noch Fleisch ist.

Ein Traum: Ich sitze im Café. Mit mehreren Freunden dicht an dicht an einem Tisch. Als ich mir den Schlaf aus den Augen reibe: Fleutjepiepen – keine Verabredung für heute Nachmittag. Noch lange nicht in Sicht. Da – Zwischen: Zurzeit fällt e