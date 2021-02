Untersuchung: Bezahlbarer Wohnraum in Delmenhorst wird knapp

Niedrigverdienende in Delmenhorst haben zunehmend Schwierigkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu finden, beklagt das Pestel-Institut aus Hannover.

Frederik Grabbe

Delmenhorst. In Delmenhorst gibt es zu wenige Wohnungen, die von Menschen mit niedrigem Einkommen bezahlt werden können. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des Pestel-Instituts aus Hannover. Es wirft Vermietern Gier und der Stadt eine "unzureichende Wohnungspolitik" vor.

Bezahlbarer Wohnraum in Delmenhorst wird immer knapper. Zu diesem Schluss kommt das Pestel-Institut in Hannover in einer neuen Untersuchung. Demzufolge sind besonders Menschen mit niedrigen Einkommen betroffen. Laut Mitteilung sind das zum