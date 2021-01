Das sind die wichtigsten Regeln zur Maskenpflicht in Delmenhorst

OP-Masken und FFP2-Masken sind vielerorts in Delmenhorst Pflicht. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Am Montag wurde die Maskenpflicht in Niedersachsen noch einmal verschärft: Wo vorher eine Alltagsmaske aus Stoff ausreichte, ist jetzt teilweise eine medizinische Maske Pflicht. Doch wo in Delmenhorst muss ich nun eine Maske tragen – und welche. Ein Überblick.

Handel und Geschäfte: Seit Montag sind in Niedersachsen beim Einkaufen nur noch sogenannte medizinische Masken, also OP-Masken und FFP2-Masken zulässig. Die Pflicht gilt im Geschäft, im Eingangsbereich und auch auf dem Parkplatz. Auch Woche