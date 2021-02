Stellenabbau bei H&M: Wie steht es um die Filiale in Delmenhorst?

H&M will Stellen abbauen.

imago images/TT

Delmenhorst. Gleich 800 Stellen will H&M Deutschland aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie streichen. Was bedeutet das für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Filiale in Delmenhorst?

H&M Deutschland will 800 Stellen streichen. Das entspricht etwa fünf Prozent aller Beschäftigten. Eine Antwort auf den sinkenden Umsatz infolge der Corona-Pandemie, so der Konzern. Die Delmenhorster Filiale sei zum aktuellen Zeitpunkt a