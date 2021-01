Die Corona-Infektionszahlen in Delmenhorst sind in den vergangenen Tagen wieder gestiegen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert für Delmenhorst ist erneut gestiegen. Zehn Neuinfektionen hat das Land Niedersachsen für Delmenhorst gemeldet.

51 Delmenhorster sind nach Angaben des Landes in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zehn Fälle wurden am Freitag gemeldet. Das sind fünf mehr als am vergangenen Freitag. Der Inzidenzwert stieg auf 65,8