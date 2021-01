Schnee verwandelt Delmenhorst in eine Winterlandschaft

Die Graft hat sich am Freitag in eine wahre Winterlandschaft verwandelt.

Delmenhorst. Bis zu 15 Zentimeter Schnee hat der Deutsche Wetterdienst am Freitag für Delmenhorst angekündigt. Die wurden zwar nicht ganz erreicht. Nach schneearmen Wintern bietet sich aber ein durchaus ungewohntes Winterbild.

Schon am Morgen hatten die ersten Delmenhorster Familien den Schlitten aus dem Schuppen geholt. In eine richtige Winterlandschaft hat sich die Stadt aber erst in den Mittagsstunden verwandelt. Melanie Hohmann