Große Schneemänner sind nach dem ersten richtigen Schnee in Delmenhorst noch nicht möglich. An den Delmeterrassen steht aber schon eine Miniaturausgabe.

Jan Eric Fiedler

Delmenhorst. Bis zu 15 Zentimeter Schnee hat der Deutsche Wetterdienst für Delmenhorst vorhergesagt. Dafür fehlen noch gut 14,5 Zentimeter. Die ersten Schlitten wurden aber schon aus den Schuppen geholt.

Von einer dünnen Schneedecke sind die Delmenhorster am Freitagmorgen begrüßt worden. Während die wenigen Millimeter noch zu wenig waren, um den Verkehr ernsthaft zu behindern, gab es so doch die Gelegenheit, das in Zeiten des Klimawandels s