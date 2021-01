Ein 36-jähriger Bremer ist am Mittwoch vor der Polizei in Delmenhorst geflüchtet.

imago images / Jonas Walzberg

Delmenhorst. Ein 36-jähriger Mann aus Bremen hat am Mittwochabend in Delmenhorst versucht, vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten konnten ihn schnappen und leiteten mehrere Verfahren ein.

Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten gegen 19.30 Uhr einen VW Polo an der Friedrich-Ebert-Allee kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale, bevor er schlussendlich an der Straße "Am Wollepark" stoppte, unvermi