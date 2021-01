Letzte Arbeiten an Friedensstraße Delmenhorst verzögern sich deutlich

Der zweite Bauabschnitt an der Friedensstraße wird bis Ende März dauern.

Melanie Hohmann (Archivfoto)

Delmenhorst. An der Friedensstraße in Delmenhorst wird noch bis Mitte Mai gebaut. Das vermeldet die Stadtwerkegruppe. Das Ende des aktuellen Bauabschnitts habe sich auch wegen der Corona-Pandemie verzögert.

An der Friedensstraße in Delmenhorst verzögert sich das Ende von Bauarbeiten. Nach aktuellen Infos der Stadtwerkegruppe Delmenhorst wird der derzeitige zweite Bauabschnitt in Zusammenhang mit einem Stauraumkanal bis Ende März abgeschlossen