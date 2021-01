Eine Bremer Regelung für ihre Branche beschäftigt jetzt auch die Delmenhorster Friseure.

Prautsch/dpa

Delmenhorst. Die Regelung, dass Bremer Friseure ihre Kunden zuhause besuchen dürfen, hat am Mittwoch auch für Aufregung in Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg gesorgt. Es wird auf eine deutliche Ansage gedrängt. Inzwischen hat der Bremer Senat reagiert, um die Lücke in der Corona-Verordnung zu schließen.

Die Nachricht, dass Friseurinnen und Friseure im Bundesland Bremen laut dortigem Ordnungsamt in der Corona-Pandemie nun doch Hausbesuche bei ihren Kunden machen dürfen, hat bei der Friseur-Innung Delmenhorst/Oldenburg-Land wie eine Bom