Der Inzidenzwert von Delmenhorst liegt weiter knapp über dem Grenzwert. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Zwar liegt Delmenhorst weiter knapp über dem Grenzwert von 50, doch der Inzidenzwert für die Stadt bleibt stabil. Im Delmenhorster Krankenhaus gibt es dagegen wieder mehr Patienten.

Das Land Niedersachsen hat am Mittwoch neun neue Corona-Fälle für Delmenhorst gemeldet. Das sind genau so viele wie am vergangenen Mittwoch. Der Inzidenzwert bleibt damit bei 56,7. Am vergangenen Samstag hatte er kurzfristig den Grenzwert v