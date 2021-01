Viele sind unsicher, was den Gebrauch der richtigen Schutzmaske betrifft.

Friso Gentsch/dpa

Delmenhorst. Per Whatsapp und Facebook kursieren Warnungen vor Räubern, die sich mit einem perfiden Trick Zugang zu Wohnungen verschaffen. Was davon ist ernst zu nehmen?

Die Botschaft bringt so, wie sie bei Whatsapp und in der Folge auch bei Facebook zu lesen ist, manche ins Grübeln. Von Menschen, die angeblich im Auftrag der lokalen Behörden an die Haustür kommen, um Schutzmasken zu verteilen, ist die Rede