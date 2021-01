Delmenhorst liegt wieder knapp über dem Corona-Grenzwert zum Risikogebiet. (Symbolfoto)

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Der Corona-Inzidenzwert für Delmenhorst bleibt am Montag auf dem gleichen Wert wie am Sonntag. Die Zahl der Corona-Patienten im Josef-Hospital ist über das Wochenende leicht gestiegen.

Das Land Niedersachsen hat am Montag keinen neuen Corona-Fall für Delmenhorst gemeldet. Da es auch am vergangenen Montag keine Meldung gegeben hat, ist der Inzidenzwert mit 54,4 auf dem gleichen Stand geblieben. Am Samstag war er erstmals s