Emma, 9, und Florenz, 15, mit ihrer Mutter Sandra Kondzorra beim Homeschooling.

Kondzorra

Delmenhorst. Das Homeschooling stellt Familien vor Herausforderungen, die sehr unterschiedlich ausfallen – und auch verschieden angegangen werden. Was bedeutet das für die Chancengleichheit in der Bildung? Delmenhorster Eltern geben Auskunft.

Durch Corona verschärft sich die Ungleichheit in der Bildung von Kindern. So lässt sich auf gewisse Weise zusammenfassen, was Delmenhorster Eltern und Elternvertreter über das Homeschooling während der Pandemie bilanzieren. Wer vorher Probl