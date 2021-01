Behindertenbeirat in Delmenhorst fordert Abgabe von kostenlosen FFP2-Masken

Friso Gentsch/dpa

Delmenhorst. Der Behindertenbeirat der Stadt Delmenhorst fordert eine kostenlose Abgabe von FFP2-Masken. Viele Bevölkerungsschichten könnten sich diese nicht selbst leisten.

Der Behindertenrat der Stadt Delmenhorst meldet sich mit kritischen Worten in Bezug auf die in Zukunft verschärften Vorgaben zum Tragen einer effektiveren Schutzmaske, was unter anderem auch Masken nach FFP2-Standard mit einschließt. „Was s