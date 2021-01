Briefe statt Linoleum: Die Pläne für eine Fabrik an der Louisenstraße wurden fallen gelassen, stattdessen entstand das noch heute existierende Gebäude für das Kaiserliche Postamt (links). Die Postkarte zeigt den Zustand vor 1900, als auf der rechten Straßenseite das Hotel zur Post gebaut wurde.

dk-Archiv

Delmenhorst. Es hat etwas länger gedauert, aber jetzt ist es auf dem markt: das Oldenburger Jahrbuch 2020 ist erschienen. Zwei Aufsätze sind aus Delmenhorster Sicht besonders interessant.

Die Jahre nach 1867, als Delmenhorst mit dem Anschluss an die Eisenbahn einen Riesensprung in die eigene Zukunft machte, sahen den raschen Aufbau einer bedeutenden Industriesubstanz in der Stadt. Die Jutespinnerei und Weberei, die die Produ