AOK in Delmenhorst setzt vielfach auf das Homeoffice

Der Wartebereich für die Kunden des AOK-Servicezentrums in Delmenhorst bleibt zurzeit weitgehend leer.

Dirk Hamm

Delmenhorst. Bei der AOK in Delmenhorst arbeiten derzeit viele Mitarbeiter im Homeoffice. Spontane Besuche im neuen Servicezentrum sind nicht möglich.

Auch im neuen Gebäude der AOK an der Langen Straße 72 in Delmenhorst wird während der anhaltenden Pandemie ein Großteil der Sachbearbeitung im Homeoffice geleistet. Nicht erst sei der neu aufgeflammten politischen Debatte um die Arbeit in d