In Delmenhorst werden neue Impfdosen von Biontech für die Zweitimpfung erwartet.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. 975 weitere Dosen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech sollten Delmenhorst an diesem Freitag erreichen. Dass sie nun doch später eintreffen, hat einen einzigen Grund.

1100 Erstimpfungen gegen das Corona-Virus sind in Delmenhorst bislang erfolgt. Adressaten waren Menschen in den Heimen und auch Personal im Josef-Hospital Delmenhorst (JHD), das eng an den erkrankten Menschen dran ist. An diesem F