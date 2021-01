Martina Meinken (Koordinatorin) und Jürgen Schurig (1. Vorsitzender) vom Hospizdienst Delmenhorst sehen in der Coronavirus-Pandemie einige Schwierigkeiten für die Hospizarbeit.

Niklas Golitschek

Delmenhorst. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen wäre vor allem in der Sterbe- und Trauerbegleitung emotionale Nähe wichtig, sagt Martina Meinken vom Hospizdienst Delmenhorst. Doch Corona erschwert die Arbeit der Ehrenamtlichen.

Inzwischen ist die Hospizarbeit in Niedersachsen zumindest in der Theorie etwas erleichtert: Die Sterbebegleiter dürfen in Heime, wenn sie für eine Sterbebegleitung angefordert werden. Zum Lebensende sollen Betroffene nicht unter sozialer I