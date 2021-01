"Atomwaffen abschaffen!" Das ist eine Forderung der Grünen, der Linken und der SPD in Delmenhorst. (Symbolfoto)

Robert Schäfer

Delmenhorst. Immer mehr Staaten schließen sich einem internationalen Atomwaffenverbot an. Das freut Grüne, Linke und Sozialdemokraten in Delmenhorst – sie kritisieren allerdings die Rolle Deutschlands hierbei.

Ein großer Schritt auf dem Weg in eine Welt ohne Atomwaffen ist nach Ansicht einiger politischer Parteien in der Stadt der 22. Januar 2021. Denn an dem Tag tritt der UN-Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. „Mehr als 75 Jahre nach den Atombomb