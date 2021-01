Ideal für kleine Spaziergänge: Der Wollepark.

Marco Julius

Delmenhorst. Lockdown, Kontaktverbot, Homeoffice, kaum Sportmöglichkeiten: In diesen Zeiten hat der gute alte Spaziergang eine Renaissance erlebt. Doch warum immer nur in die Graft, in den Tiergarten oder an den Hasportsee? Warum Furchen laufen in die Gehwege im eigene Viertel? Delmenhorst hat mehr zu bieten.

Es gibt sie, die schönen Ecken. Orte, wo man durchatmen und in diesen Tagen den gebotenen Abstand einhalten kann. Sich den Kopf vom Wind mal freipusten lassen. Der gute alte Spaziergang erlebt im Lockdown eine Renaissance. Und manchmal kann