Die Polizei hat am Mittwoch zwei illegale Zusammenkünfte aufgelöst.

imago images / Frank Sorge

Delmenhorst. Erneut musste die Polizei am Mittwoch in Delmenhorst einschreiten, weil sich mehr Personen getroffen haben, als in der aktuellen Situation aufgrund der Corona-Verordnung erlaubt ist.

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte, trafen sich in einem Fall drei Jugendliche und ein Kind aus vier verschiedenen Haushalten an der "Mili".Familienfeier mit vier HaushaltenIm zweiten Fall versammelten sich in den Abendstunden