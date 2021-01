Seit Beginn der Corona-Pandemie fahren die Busse in Delmenhorst nach Regelfahrplan. Das soll sich nicht ändern. (Archivfoto)

Eyke Swarowsky

Delmenhorst / Bremen. Die Beschlüsse von Bund und Ländern sehen auch Änderungen für den Bus- und Bahnverkehr vor: In einigen Tagen sollen nur noch medizinische Masken erlaubt sein. Weitere Einschränkungen gibt es bei Bussen und Bahnen in Delmenhorst aber nicht. Die Delbus setzt jedoch auf neue Ausstattung für den Schutz ihrer Fahrgäste.

In Bussen und Bahnen sollen künftig medizinische Schutzmasken – also OP-Masken oder FFP2-Masken – Pflicht werden. Darauf haben sich Bund und Länder am Dienstag geeinigt, die entsprechenden Verordnungen der Länder sind in Vorbereitung. Carst