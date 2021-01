Der Inzidenzwert für Delmenhorst ist in den vergangenen 15 Tagen deutlich gesunken. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Abwärtstrend beim Inzidenzwert für Delmenhorst hält weiter an. Mit sechs Neuinfektionen hat das Land Niedersachsen am Mittwoch zwei weniger gemeldet als am vergangenen Mittwoch.

Noch am 5. Januar war Delmenhorst mit einem Inzidenzwert von 168,9 der größte Corona-Hotspot in Niedersachsen. Nur 15 Tage später hat die Stadt den niedrigsten Wert erreicht, seitdem sie im Oktober zum Corona-Risikogebiet wurde. Mit se