Schutz vor Corona gerade am Arbeitsplatz: Der Förderverein der örtlichen Wirtschaft fordert Unternehmen in Delmenhorst zur Einhaltung der Hygiene-Regeln auf – und empfiehlt das Tragen von FFP-2-Masken. (Symbolfoto)

Frank Rumpenhorst

Delmenhorst. Arbeitgeber in Delmenhorst sollen genauer darauf achten, ihre Mitarbeiter vor einer Corona-Infektion zu schützen. Das fordert der Förderverein der örtlichen Wirtschaft. Nicht zuletzt sei das auch im Interesse der Unternehmen selbst.

Führende Unternehmer in Delmenhorst appellieren an die Arbeitgeber in Delmenhorst, die gesetzlich vorgegebenen Corona-Regeln einzuhalten. Wie der Vorsitzende des Fördervereins der Örtlichen Wirtschaft Delmenhorst, Hans-Ulrich Salmen, in ein