OLB-Filialleiterin Jutta Jünemann freut sich, dass die Verbesserung umgesetzt werden kann.

Thomas Breuer

Delmenhorst. Die Oldenburgische Landesbank (OLB) will in Kürze einen baulichen Missstand ihrer Filiale an der Bahnhofstraße in Delmenhorst aus der Welt schaffen. Dabei hat sie einen bestimmten Kundenkreis im Blick.

So soll im Eingangsbereich der Filiale kurzfristig ein Treppenlift montiert werden. "Uns ist bekannt, dass es für mobilitätseingeschränkte Kunden mitunter beschwerlich ist, über die Treppen in unsere Filiale zu kommen, um beispielsweise Ter