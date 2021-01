In Delmenhorst hat das Corona-Testzentrum schon vor geraumer Zeit geschlossen. In einem der Testzentren in Bremen können sich aber auch die Delmenhorster freiwillig testen lassen.

Karl-Josef Hildenbrand

Delmenhorst. Das Corona-Testzentrum in Delmenhorst wurde schon vor geraumer Zeit geschlossen. Wer Symptome hat, soll sich an den Hausarzt wenden. In Bremen können sich die Menschen aus Delmenhorst und umzu aber weiterhin freiwillig testen lassen. Eine Übersicht.

Wer sich in Delmenhorst freiwillig auf das Coronavirus testen lassen möchte, findet zurzeit keine zentrale Anlaufstelle. Das Corona-Testzentrum Delmenhorst hat bereits im Sommer letzten Jahres dicht gemacht. Patientinnen und Patienten werde