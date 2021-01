Vom Darmpolyp zum Darmkrebs.

Focus/Felix-Burda-Stiftung

Delmenhorst. Das kommt nicht alle Tage vor: Das Josef-Hospital Delmenhorst ist mit seiner Arbeit im "American Journal of Gastroenterology", einer der weltweit renommiertesten medizinwissenschaftlichen Fachzeitschriften, gewürdigt worden. In dem in der Dezember-Ausgabe veröffentlichten ausführlichen Beitrag geht es um die sogenannte endoskopische Vollwandresektion, eine noch relativ neue Methode, die im Josef-Hospital Delmenhorst seit 2014 im Kampf gegen Darmkrebs mit großem Erfolg angewandt wird.

Bei der Vollwandresektion wird das betroffene Stück der Darmwand komplett mit dem Endoskop entfernt und die Stelle wieder mit einem Titan-Clip verschlossen und "versiegelt". Ein mit mehr Risiken verbundener chirurgischer Eingriff kann so ve