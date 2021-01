Noch kein Ende in Sicht für Behelfsbrücken im Delmenhorster Tiergarten

Der alten Brücke fehlen die morsch gewordenen Bohlen, die neue Behelfsbrücke sollte auch keine Dauerlösung sein. Doch neuer Ersatz für die Tiergarten-Brücken ist nicht in Sicht.

Sonia Voigt

Delmenhorst. Zwei Jahre ist es her, dass die ursprünglichen Holzbrücken am östlichen Tiergarten-Zugang begehbar waren. Mit der Hilfe des THW wurde zwar eine provisorische Lösung eingerichtet, doch diese zieht sich mehr und mehr in die Länge.

Nichts hält so lange wie ein Provisorium, sagt der Volksmund. Seit rund einem Jahr stehen sie jetzt, die im Januar 2020 vom Technischen Hilfswerk (THW) behelfsmäßig ersetzten Brücken am östlichen Tiergarten-Zugang. Die vorherigen,