Bei Corona-Hilfen geht es nicht um Almosen

Friseure haben derzeit geschlossen. Viele Betriebe sind auf staatliche Hilfen angewiesen.

Angelika Warmuth/dpa

Delmenhorst. In der Corona-Krise versucht der Bund, mit Corona-Hilfen die Wirtschaft finanziell durch die Pandemie zu bringen. Doch es gibt hohe Hürden, nicht alle vollmundig angekündigten Hilfen kommen am Ende dort an, wo Hilfe dringend notwendig ist. Ein Kommentar.

Bei den Summen, die der Bund bereitstellt, um Betriebe durch die Corona-Krise zu bringen, kann einem schon einmal schwindelig werden. Da wird mit Millionen jongliert. Doch nicht immer kommen die Hilfen dort an, wo sie dringend gebraucht wer