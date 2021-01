Hofft, dass sie Kamm und Schere bald wieder nutzen darf: Farina Rieck, Inhaberin des Friseurgeschäfts Kappers.

Marco Julius

Delmenhorst. Farina Rieck, Inhaberin des Friseurs Kappers an der Annenheider Straße 169, hat in diesem Jahr Grund zum Feiern. Im Sommer betreibt sie ihren Salon seit zehn Jahren. Doch nach einer Feier ist der 34-Jährigen derzeit nun wirklich nicht zumute. Und ob es im Sommer noch etwas zu feiern gibt, ob also die Corona-Krise überstanden werden kann, ist für sie auch nicht ganz sicher.

Von der großen Politik jedenfalls ist Farina Rieck "nur noch enttäuscht". Dass ihr Laden jetzt im Lockdown wieder geschlossen ist, trifft sie. Viel mehr aber noch trifft sie, dass die angekündigten Hilfen bei ihr nicht ankommen. "