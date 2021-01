18.000 Euro Schaden: Autofahrerin kommt in Delmenhorst von Straße ab

Ein Auto ist am frühen Sonntagmorgen in Delmenhorst von der Fahrbahn abgekommen. Die Beifahrerin wurde verletzt. (Symbolfoto)

Carsten Rehder / dpa

Delmenhorst. Eine 18-jährige Beifahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall an der Weberstraße in Delmenhorst leicht verletzt worden. Das Auto war von der Straße abgekommen.

Laut Polizei fuhr eine 26-jährige Frau aus Ganderkesee gegen 5.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Weberstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte mit einem Verkehr