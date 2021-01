Der Inzidenzwert liegt in Delmenhorst am Sonntag bei 81,2. Der Landesdurchschnitt ist ebenfalls unter die 100er-Marke gesunken und liegt bei 99,8.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Der Inzidenzwert der Stadt Delmenhorst ist auch am Sonntag leicht gesunken: Nachdem der Wert am Samstag bereits bei 82,5 lag, wurde am Sonntag ein Wert von 81,2 vermeldet. Der Wert liegt damit seit vier Tagen in Folge unter der 100er-Marke.

Insgesamt acht Neuinfektionen hat das Land Niedersachsen am Sonntag für Delmenhorst vermeldet. Die Gesamtzahl der Fälle liegt damit bei 1979. In den vergangenen sieben Tagen gab es laut Land 63 bestätigte Corona-Fälle in der Stadt. Der Zahl