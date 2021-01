Die Inzidenzwert für Delmenhorst sinkt weiter.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Land Niedersachsen hat am Samstag einen Inzidenzwert von 82,5 für Delmenhorst vermeldet. Der Wert ist damit weiter gesunken und den dritten Tag in Folge unter 100.

Am Samstag wurden zwölf Neuinfektionen registriert. In den vergangenen sieben Tagen hat das Land für Delmenhorst damit insgesamt 64 neue Corona-Fälle erfasst – das macht 82,5 Fälle pro 100.000 Einwohner. Der Landesdurchschnitt liegt am