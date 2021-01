Gegen Mitternacht wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung gerufen. Doch gegen 6 Uhr morgens musste sie noch einmal an die Jägerstraße. (Symbolbild)

Patrick Pleul/dpa

Delmenhorst. Die Delmenhorster Polizei hat am Freitagabend eine Geburtstagsparty aufgelöst, an der mindestens zwölf Personen teilgenommen haben. Einige Teilnehmer flüchteten sofort. Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen. Doch später in der Nacht ging es noch einmal weiter.

Wie die Polizei berichtet, wurde am Freitagabend kurz vor Mitternacht eine Ruhestörung an der Jägerstraße gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, mussten sie feststellen, dass dort eine Geburtstagsfeier auch mit Besuch von außerh