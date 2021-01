Schüler demonstrieren 1991 in Delmenhorst gegen den Golfkrieg

Von wegen unpolitische Jugend: Im Januar 1991 verliehen Delmenhorster Schüler mit einer Großdemonstration vor dem Rathaus ihrer Ablehnung einer auf Krieg zusteuernden US-Politik am Persischen Golf Ausdruck.

Harald Pollem

Delmenhorst. Eine Welle der Empörung trieb vor 30 Jahren Delmenhorster Schüler in Scharen auf die Straße. Der Protest galt dem drohenden Krieg am Persischen Golf, die Politik der USA wurde scharf verurteilt

Dicht an dicht drängeln sich vor dem Delmenhorster Rathaus die Schülerinnen und Schüler. Mehr als 1800 sind am 16. Januar 1991 aus den verschiedenen Schulen gekommen, geleitet von der Furcht vor einer militärischen Eskalation am Persischen