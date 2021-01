So arbeitet die dk-Redaktion in Corona-Zeiten

So sieht die Videokonferenz der Leitungsrunde aus der Sicht von Jan Eric Fiedler aus: Über GoogleMeet ist er mit (von oben links im Uhrzeigersinn) Eyke Swarovsky, Lars Pingel, Michael Korn und Thomas Breuer im Gespräch.

Jan Eric Fiedler

Delmenhorst. Corona wirkt sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche aus, auch auf den Lokaljournalismus. Die Erfahrungen sind vielfältig und machen den Weg frei für Neues.

So habe ich die Grundsätze des Lokaljournalismus einmal vermittelt bekommen: Nicht mit dem Hintern an der Heizung sitzen, sondern raus zu den Leuten! Corona will das anders. Die persönliche Begegnung wird zur Ausnahme, dafür glüht das Handy