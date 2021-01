Bei Silke Raschen von Modeline 44 sind die Kleiderstangen und Regale voll. Sie wird – wie viele andere Mode-Einzelhändler – ihre Winterware nicht los.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Weil Modegeschäfte seit Wochen ihre Türen geschlossen halten müssen, bekommen sie ihre Winterware nicht verkauft. Nun stehen die Einzelhändler vor logistischen und finanziellen Problemen.

Normalerweise schlendern im Dezember besonders viele Menschen durch die Modegeschäfte, arbeiten sich von einer Kleiderstange zur nächsten und schauen in der Umkleidekabine, wie die neueste Winterkollektion an einem selbst aussieht. Doch in