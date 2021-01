Oberbürgermeister Axel Jahnz (von links) hat sich den Video-Service "Amelie" angeschaut. Angelina Hahn, Stefanie Stellmann (per Video-Schalte) und Telim Tolan erklärten ihm das Prozedere.

Marco Julius

Delmenhorst. Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) will nach eigenen Angaben an ihrem großen Netz mit 112 Filialen festhalten und sich so einem Trend, der bei anderen Banken und Sparkassen zu beobachten ist, widersetzen. Zugleich bietet sie jetzt in einigen Filialen den Video-Service „Amelie“ an.

Die wunderbare neue Welt der Amelie, sie ist jetzt auch in der LzO-Filiale an der Bahnhofstraße zu erleben. Bei dem Video-Service "Amelie" handelt es um ein zusätzliches Angebot an Kunden der LzO und die, die es noch werden wollen. In einem