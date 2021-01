Delmenhorst ist Corona-Risikogebiet. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Zahl der Corona-Patienten im Josef-Hospital ist seit Montag deutlich gesunken. Der Inzidenzwert für Delmenhorst bleibt nach den neuen Zahlen des Landes für Freitag unter 100.

In dieser Woche ist die Zahl der Patienten mit Corona-Infektion im Josef-Hospital Delmenhorst konstant gesunken. Am Freitag waren nach Angaben des Krankenhauses noch 12 Patienten, zehn weniger als am Montag. Auf der Intensivstation wurden d