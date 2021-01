Impfquoten in Delmenhorst und Bremen liegen über dem Bundesdurchschnitt

Die erste Impflieferung für Delmenhorst ist mittlerweile aufgebraucht. Die Impfquote in der Stadt kann sich sehen lassen.

Melanie Hohmann

Delmenhorst/Bremen. 1100 Delmenhorster und 9322 Bremer sind bereits gegen das Coronavirus geimpft worden. Im Bundesland Bremen wird mittlerweile auch auf den neuen Moderna-Impfstoff zurückgegriffen.

In Delmenhorst und in Bremen ist schon ein höherer Anteil der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft worden als im bundesweiten Durchschnitt. In Delmenhorst sind bis Dienstag 1100 Personen geimpft worden. Dann war der bis jetzt geliefert