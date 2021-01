In Delmenhorst kursiert ein Handyvideo von einer angeblichen Razzia im Stadtgebiet. Das Video steht jedoch nicht mit Delmenhorst in Verbindung.

Delmenhorst/Berlin. In Delmenhorst verbreitet sich über soziale Medien ein Handyvideo, das angeblich eine Razzia wegen illegalen Glücksspiels in einem großen Keller in der Stadt zeigen soll. Eine Nachfrage bei der Polizei ergibt: Die Razzia hat es vor Kurzem tatsächlich gegeben – allerdings in Berlin. Es gibt bei dem Video keinen Bezug zu Delmenhorst.

In dem Handyvideo, das auch der dk-Redaktion vorliegt, ist ein Polizeieinsatz in einem großen Kellerraum zu sehen. Zahlreiche Personen sitzen ohne Mund-Nase-Schutz an Pokertischen, es sind Kühlschränke und Spielautomaten zu sehen – Pol