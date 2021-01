Wie wird Delmenhorst bei den Oberbürgermeisterwahlen im September abstimmen? (Symbolbild)

Silas Stein

Delmenhorst. Die drei bisherigen Kandidatinnen für den Delmenhorster Oberbürgermeisterposten werden es schwer haben, bei den kleineren Parteien und Wählergemeinschaften Unterstützer hinter sich vereinen zu können. Das deutet sich schon Monate vor der Wahl an. Stattdessen setzen die meisten Gruppen auf eigene Kandidaten.

2021 ist in Delmenhorst Superwahljahr: Am 12. September steht das Amt des Oberbürgermeisters zur Wahl. Am selben Tag wird auch der Stadtrat und der Ortsrat Hasbergen neu aufgestellt. Eine mögliche Stichwahl wird dann am 26. September mit de