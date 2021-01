In Delmenhorst wird frühestens wieder ab 22. Januar gegen das Corona-Virus geimpft.

Sven Hoppe

Delmenhorst. Am Dienstag ist in Delmenhorst die letzte Dosis des Impfstoffs gegen das Corona-Virus gespritzt worden. Jetzt ist Nachschub in Sicht.

Delmenhorst kann mit beim Kampf gegen die Corona-Pandemie auf neuen Impfstoff hoffen: Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, wird die nächste Lieferung des Landes am Freitag, 22. Januar, erwartet. Es wird, wie bei der ersten Charge,