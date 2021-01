Angeklagte geben Spielhallen-Überfall in Delmenhorst zu

Prozess wegen Raubes: Die Angeklagten hatten 2500 Euro erbeutet, wurden aber noch auf der Flucht gestellt.

David Ebener

Oldenburg/Delmenhorst. Die beiden Männer hatten über 2500 Euro erbeutet, wurden aber noch auf der Flucht gefasst. Sie standen unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Das Landgericht Oldenburg hat am Mittwoch einen Prozess um einen Raubüberfall auf eine Spielothek am Hasporter Damm in Delmenhorst begonnen. Die beiden Angeklagten im Alter von 51 und 43 Jahren aus Delmenhorst waren noch auf der F