Zahl der Corona-Todesfälle in Delmenhorst steigt auf 38

Delmenhorst ist Corona-Risikogebiet. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Land Niedersachsen hat am Mittwoch zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion für Delmenhorst gemeldet. Die Zahl der aktuell Infizierten in Delmenhorst ist leicht gestiegen.

Mit den beiden am Mittwoch gemeldeten Todesfällen sind seit dem Beginn der Pandemie im März nun 38 Delmenhorster in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben. Nach Kenntnis des städtischen Gesundheitsamts handelt es sich dabei um zwei